Instalan Comité de Contraloría Ciudadana del Instituto de Pensiones del Estado

agosto 7, 2025

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la participación social y la rendición de cuentas, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) instaló el nuevo Comité de Contraloría Ciudadana.

Los integrantes recibieron sus nombramientos y firmaron el acta constitutiva que da legalidad a su función, en apego a la normativa vigente, en presencia del titular de la Contraloría General del Estado, Ramón Santos Navarro.

El servidor público destacó la importancia de establecer Comités de Contraloría Ciudadana en las dependencias públicas como vía efectiva para estrechar el vínculo con la sociedad, promoviendo la cultura de legalidad, vigilancia y participación.

En su intervención, el director general del IPE, Luis Octavio Hernández Lara, refrendó el compromiso institucional de conducir el quehacer del Instituto con honestidad y responsabilidad, siguiendo los lineamientos impulsados por la gobernadora Rocío Nahle García.

Con estas acciones, el IPE reafirma su convicción de trabajar de la mano con la ciudadanía para consolidar una gestión pública más cercana, transparente y participativa, en sintonía con la política estatal de combate a la corrupción, eficiencia institucional y apertura ciudadana, promovida por el Gobierno de Veracruz.