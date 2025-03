Inician jornada de búsqueda en Huatusco para localizar a niña Renata

marzo 25, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Dos colectivos de búsqueda iniciaron una jornada de búsqueda este martes 25 de marzo en el municipio de Huatusco, en la región montañosa central del estado de Veracruz.

Las personas se concentraron frente a Palacio Municipal de Huatusco donde solicitaron la ayuda de la ciudadanía para encontrar a la niña Renata, desaparecida desde el año 2011, así como a otras personas que no han sido localizadas.

Se trata de integrantes de los colectivos “Unidas por amor a nuestros desaparecidos Poza Rica” y “Buscándonos encontramos Córdoba”.

Los activistas pegaron las fichas de búsqueda de diversas personas desaparecidas en lugares públicos, como en postes de luz y parques.

De acuerdo con Olga Lidia Salazar Hernández, integrante del colectivo “Unidas por amor a nuestros desaparecidos Poza Rica”, la niña Renata desapareció en los alrededores de Huatusco con su familia. Venía con su mamá, su papá y su tío. La menor tenía dos años cuando se extravió.

“Nosotros creemos que tal vez la vida de Renata fue respetada y no le hicieron ningún daño a ella y puede estar en algún lugar de aquí de la localidad de ustedes o del estado de Veracruz. Tenemos la fe y la esperanza de que alguien haya visto solita en la calle deambulando o que la hayan dado en adopción o algo en alguna familia. Y no sabemos si Renata sabe que no pertenece a esa familia”.