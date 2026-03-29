Periodista denuncia agresión física y tentativa de robo de equipo en iglesia de Huatusco

marzo 29, 2026

Juan David Castilla

El periodista Julio Herrera, director del medio de comunicación «Ágora Huatusco», fue víctima de una agresión física la tarde del sábado 28 de marzo, mientras desempeñaba su labor informativa en las inmediaciones de la parroquia de San Antonio de Padua.

La agresión fue documentada en video por el mismo reportero, donde se observa claramente el rostro de la persona que usó la fuerza para impedir que ejerciera su labor periodística.

Según el reporte de testigos presenciales, el comunicador se encontraba cruzando el atrio del recinto religioso cuando fue interceptado y golpeado por un trabajador de una empresa privada, quien intentó impedir su libre tránsito argumentando que no tenía permitido permanecer en la zona.

La situación escaló cuando Herrera extrajo su dispositivo móvil para documentar el hostigamiento, momento en el que el agresor se abalanzó sobre él con la intención de despojarlo de su herramienta de trabajo, derivando en un forcejeo y agresiones directas contra su integridad.

Tras el incidente, el director de «Ágora Huatusco» acudió de inmediato a las oficinas de la Fiscalía Regional para interponer una denuncia formal por los delitos de agresión y probable tentativa de robo, exigiendo que se identifique y sancione al responsable conforme a derecho.

Asimismo, el comunicador solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz, con el fin de que se activen los protocolos de acompañamiento jurídico y se garantice su seguridad personal ante posibles represalias.

Organizaciones locales de periodistas han señalado que el impedimento del registro audiovisual mediante el uso de la fuerza es una violación directa a los derechos constitucionales de información y expresión.

El gremio se mantiene a la expectativa de las medidas cautelares que pudieran dictarse para proteger a Herrera, enfatizando que la seguridad de los comunicadores es un requisito indispensable para la salud democrática en el estado de Veracruz.