Indonesia evacua a mil personas por erupción del volcán Semeru

noviembre 20, 2025

Las autoridades indonesias evacuaron a casi mil personas, incluidos 137 alpinistas, tras la erupción del volcán Semeru en la isla de Java, que mantiene actividad constante y provocó el aumento del nivel de alerta al máximo de la escala nacional.

El Departamento de Vulcanología elevó al nivel IV la alerta sobre el Semeru luego de una decena de erupciones en 24 horas que emitieron nubes de ceniza y lanzaron lava y rocas, estableciendo una zona de exclusión de 8 kilómetros alrededor del cráter.

Por su parte, los 137 alpinistas evacuados permanecieron refugiados en la zona de Ranu Kumbulo, a aproximadamente 8 kilómetros del cráter, antes de ser rescatados por las autoridades, sin que se reportaran víctimas mortales durante la operación.

No obstante, la erupción generó flujos piroclásticos –avalanchas de gas, ceniza y fragmentos de roca volcánica– principalmente en la cara sureste del volcán, misma zona que registró un episodio similar en 2021 que dejó más de 50 fallecidos.

Este jueves, aldeas y carreteras aledañas al volcán Semeru amanecieron cubiertas por un manto de ceniza volcánica, mientras habitantes recolectaban sus pertenencias para abandonar temporalmente sus hogares y ser evacuados ante el riesgo inminente.

Indonesia, que alberga más de 400 volcanes, enfrenta recurrentes emergencias volcánicas; en diciembre de 2023 la erupción del Merapi en Sumatra causó 23 muertes, y en mayo pasado lluvias arrastraron material volcánico que mató a 60 personas.