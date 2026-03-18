Imputan 3 nuevos cargos a Jorge «N»; permanecerá recluido en Pacho Viejo

marzo 18, 2026

Redacción/Xalapa. El exfiscal general de Veracruz, Jorge “N”, fue imputado este miércoles 18 de marzo por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Un juez de control le dictó un año de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

El exfuncionario, nombrado durante la administración estatal pasada, fue detenido el 25 de julio de 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca, tras permanecer prófugo casi tres años. Inicialmente fue procesado por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

Las nuevas acusaciones señalan que, durante su gestión, no cumplió con los exámenes de control y confianza exigidos por ley. Según la fiscalía, habría ordenado que él y otro funcionario fueran evaluados por personal subordinado. La audiencia continuará el 23 de marzo, cuando se definirá si es vinculado a proceso; además, enfrenta otro juicio por tortura.