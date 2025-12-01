Impulso al campo para la soberanía alimentaria marca el primer año de gobierno de Rocío Nahle

diciembre 1, 2025

Xalapa, Ver., lunes 01 de diciembre de 2025.- En este primer año de administración, la gobernadora Rocío Nahle García impulsó una política de apoyo al campo alineada con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria en Veracruz y en el país.

Gracias al fortalecimiento de la política agroalimentaria y la coordinación con productoras y productores del sector primario, la entidad se mantuvo entre los primeros lugares nacionales en producción.

“Veracruz destacó nuevamente en volumen de carne de canal bovino, de ave y de ovino; así como en la producción de naranja, limón, piña, café –junto con los otros dos estados cafetaleros del país–, toronja, tabaco y sandía. En el sector pesquero, se posicionó como primer lugar nacional en producción de ostión y róbalo”, señaló la Mandataria.

Las actividades vinculadas al campo, la ganadería y la pesca, prioritarias para el desarrollo económico y la seguridad alimentaria, permitieron alcanzar una producción agropecuaria de 34 millones 243 mil toneladas, con un valor superior a los 56 mil millones de pesos.

Durante la Glosa de su Primer Informe de Gobierno, Nahle García destacó el modelo de Escuelas Campesinas, que incrementó la asistencia técnica en 109 municipios y benefició a 6 mil 523 productores con una inversión de 50 millones de pesos.

Para ampliar la producción de maíz y garantizar un precio justo, su administración aportó mil pesos adicionales por tonelada a los 15 millones de pesos del programa Plan México de soberanía alimentaria, implementado junto con la Federación.

“Este hecho logró que los comercializadores en las zonas maiceras aumentaran el pago del maíz blanco por tonelada”.

A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), se invirtieron más de 46 mdp en maquinaria, insumos y herramientas en beneficio de 4 mil productores de maíz. “El equipamiento es indispensable, por lo que se adquirieron maquinaria, insumos y equipos menores: 45 tractores, rastras, sembradoras, drones e implementos”.

Para fortalecer la sanidad ganadera, reinstaló tres casetas zoosanitarias, adquirió siete patrullas ganaderas y verificó 147 mil 575 cabezas de ganado. También reforzó la capacitación técnica, la inseminación bovina, la operación de laboratorios móviles y la aplicación de 68 mil 872 vacunas contra brucelosis.

En materia pesquera, 160 personas de la laguna de Tamiahua ahora cuentan con certeza jurídica para ejercer su actividad, tras la entrega de permisos y concesiones a nueve sociedades cooperativas dedicadas principalmente a la captura de camarón y ostión.

Finalmente, en el fomento apícola, la gobernadora destacó que Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en producción de miel, gracias a inversiones en equipamiento, insumos y mejoramiento genético de colmenas, fortaleciendo esta actividad estratégica para la biodiversidad y la economía rural.