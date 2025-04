Hijo del Santo desenmascara a Misterioso Jr en despedida

abril 9, 2025

Este fin de semana, la Arena Ciudad de México fue testigo de una de sus funciones más emotivas, el encuentro entre Misterioso Jr. Y el Hijo del Santo, como parte de su gira de despedida nombrada “Todo x el Todo”, culminando en la victoria del hijo de la leyenda quien despojó de su máscara a su rival.

Misterioso Jr., quien se presentó como José Luis Hurtado Soto, dijo ser originario de Torreón, Coahuila, con 32 años como luchador profesional fue uno de los cinco luchadores involucrados en este combate estelar.

En una cardiaca tercera caída, El Hijo del Santo aplicó la emblemática llave de sus grandes triunfos, la de a caballo, misma que le dio la victoria en su noche de despedida.

Figuras importantes dentro de la lucha libre fueron parte de esta velada inolvidable, entre ellas estuvieron L.A Park, Fuerza Guerrera y Último Dragón, todos ellos salvando su identidad.

Sin embargo, tanto las condiciones como el desarrollo del encuentro desataron las críticas de la afición, quienes consideraron que El Hijo del Santo movió todo a su favor para salvar su máscara.

Al unísono, la arena se inundo con gritos y abucheos que clamaban “fraude, fraude, fraude”. Al oír las consignas el enmascarado tomó el micrófono y rechazo que la contienda fuera arreglada.

Asimismo, amenazó con quitarse la máscara, a esta acción Santo Jr. Y Último Dragón, evitaron que cometiera dicha acción producto de su enojo y frustración.

“Hay muchos, muchos detractores, pero no me van a hacer enojar. Aquí no hay fraude, señores. Y si quieren me quito la máscara”, dijo el Hijo de El Santo mientras el público reaccionaba sorprendido.

Tras el combate Misterioso Jr. Aceptó su derrota y exclamó que: “Hoy no me ganó un gran luchador, me ganó una leyenda”.