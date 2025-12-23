Hija de Sabine Moussier pone fin a los rumores de la muerte de su madre con polémica foto

Hija de Sabine Moussier pone fin a los rumores de la muerte de su madre con polémica foto

diciembre 23, 2025

Durante las últimas semanas, el nombre de Sabine Moussier volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, pero no por un nuevo proyecto, sino por una ola de rumores alarmantes sobre su salud y hasta su supuesta muerte. Videos manipulados con Inteligencia Artificial y publicaciones engañosas encendieron las alertas entre sus seguidores.

Aunque la actriz se mantuvo en silencio frente a estas versiones, fue su hija quien decidió cerrar el tema de manera contundente. Una imagen compartida en redes sociales terminó por desmentir las especulaciones que crecían sin control.

Los rumores que encendieron las redes

Todo comenzó a inicios de diciembre, cuando en redes sociales empezó a circular la versión de que Sabine Moussier dejaría México para viajar a Colombia con el supuesto objetivo de someterse a la eutanasia. La noticia, completamente falsa, se viralizó rápidamente y generó confusión entre fans y usuarios.

La situación se agravó con videos creados con Inteligencia Artificial, donde supuestas presentadoras de televisión “confirmaban” el fallecimiento de la actriz, alimentando aún más el pánico digital.

Entre los contenidos que circularon se encontraban clips donde se utilizaban imágenes y voces manipuladas de figuras como María Celeste Arrarás y Galilea Montijo. Estas piezas falsas llegaron incluso a hablar de funerales y despedidas, creando una narrativa completamente alejada de la realidad.

La enfermedad real y las teorías exageradas

Parte de la confusión se originó por la neuropatía de fibras pequeñas que padece Sabine Moussier, una condición que ella misma ha hecho pública. Sin embargo, usuarios malintencionados distorsionaron esta información para asegurar que su estado de salud había empeorado de forma extrema, algo que no es cierto.

A pesar de la gravedad de los rumores, la actriz decidió no emitir declaraciones directas, dejando que el ruido digital creciera por varios días.

Fue Camila Peralta, hija de la actriz, quien puso fin a la polémica. Durante el fin de semana compartió una serie de fotografías en sus historias de Instagram para celebrar el cumpleaños número 80 de su abuela, Helga Moussier.

En varias de las imágenes aparece Camila abrazando a su abuela, mientras esta sostiene a Sabine Moussier. Las tres lucen sonrientes, relajadas y con lentes oscuros, una postal sencilla pero contundente que desmintió cualquier versión sobre la muerte de la actriz.

Lo que más llamó la atención fue que la imagen no estuvo acompañada de ningún comunicado ni explicación. No hubo aclaraciones escritas, solo un momento familiar que habló por sí solo y que bastó para frenar los rumores.

Aunque algunos usuarios señalaron que la foto podría no ser reciente, el objetivo se cumplió: demostrar que Sabine Moussier sigue con vida y rodeada de su familia.

Días antes, la propia actriz ya había reaparecido en redes sociales con una publicación donde mostraba un look relajado y anunciaba una colaboración con una tienda departamental. Aun así, evitó referirse directamente a los rumores, a las comparaciones con Loreto Cid o a las teorías de eutanasia.