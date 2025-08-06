Heung Min Son llega al LAFC tras 10 años en el Tottenham

agosto 6, 2025

Heung-Min Son se despide del Tottenham Hotspur para unirse al LAFC de la MLS. Tras casi una década en el equipo londinense, el surcoreano se despide como un ícono del club y uno de los favoritos de la afición para dar el salto a otro continente en una liga de crecimiento, se perfila para ser la nueva estrella del equipo californiano.

Durante su tiempo con los Spurs, disputó 378 partidos, con un registro de 146 goles y 82 asistencias entre Premier League y Champions League.

El jugador formó parte de la plantilla que consiguió llegar a la primera final de Champions League del equipo en 2019 (subcampeones), además de la consecución de la tercera UEFA Europa League del Tottenham después de 42 años, y finalmente, ser el atacante que más contribuciones de gol producía, obteniendo un premio Puskás en 2020.

Con 33 años, Son llega a Los Ángeles como uno de los fichajes más importantes de la historia reciente de la MLS. Con la técnica y calidad intacta, se pretende que sea una solución a un ataque que se ha visto mermado por las salidas de jugadores clave en el ataque como Carlos Vela o Gareth Bale, sumado al constante rumor del fichaje del extremo Gabonés, Denis Bouanga.

Disputará partidos contra otras figuras como Messi, Suárez, mientras compartirá uniforme con Hugo Lloris. En una de las ligas que más crecimiento ha tenido en los últimos años, el fichaje de Son también representa una de las apuestas más fuertes que tiene la MLS, que es abrir nuevos mercados, principalmente el asiático.