Heated Rivalry triunfa globalmente pero queda fuera de los Premios Emmy

enero 5, 2026

El fenómeno televisivo que ha cautivado a millones de espectadores, “Heated Rivalry”, se enfrenta a un obstáculo inesperado en su camino hacia la gloria en Hollywood. A pesar de su arrollador éxito crítico y comercial, la producción no podrá competir en los Premios Emmy, y la razón no tiene nada que ver con su calidad narrativa o interpretativa, sino con una estricta regla técnica de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Una producción canadiense que conquistó el mundo pero no cumplió los requisitos

Basada en la popular novela de Rachel Reid, la serie narra la compleja e intensa relación entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey cuya rivalidad deportiva solo es superada por su romance secreto. Desde su debut en noviembre, la serie se posicionó como un fenómeno global debido a su fidelidad al material original y a una química entre sus protagonistas que ofreció una representación queer honesta y vulnerable.

Sin embargo, el portal ESCÁNDALA ha revelado que, aunque la serie se distribuye en Estados Unidos mediante HBO Max, su financiamiento total corrió a cargo de la empresa canadiense Bell Media, propietaria de Crave. Según el reglamento vigente de los Emmy, una obra extranjera solo puede ser elegible si existe una coproducción creativa y financiera con una empresa estadounidense establecida antes de que comience el rodaje, condición que este proyecto no cumplió.

El impacto cultural de Shane e Ilya continúa en otras fronteras

Esta exclusión técnica significa que ni la primera ni la segunda temporada son elegibles para los premios más importantes de la televisión estadounidense. No obstante, este tropiezo administrativo no detiene el avance de la historia; la producción ya tiene la mira puesta en otros escenarios donde sí tiene cabida legal y artística.

Heated Rivalry buscará la gloria en los International Emmy Awards

Afortunadamente para sus seguidores, “Heated Rivalry” sí podrá competir en los International Emmy Awards y en los Canadian Screen Awards, donde actualmente se perfila como una de las máximas favoritas para arrasar con las estatuillas. Mientras tanto, la segunda temporada ya está en marcha y su estreno se prevé más pronto de lo esperado, prometiendo reavivar la conversación sobre la inclusión de historias diversas en las grandes galas globales.