Hamilton responde a críticas de Toto Wolff sobre su “vida útil”

El siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, Lewis Hamilton, aseguró que no se parece a ningún otro piloto en la historia de la F1, esto respondiendo a las declaraciones del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien dijo que ya pasó su “vida útil” debido a su edad

El año pasado, Hamilton anunció que dejaría Mercedes para irse a Ferrari, lo que generó un disgusto, con el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, en un libro publicado en noviembre de 2024 que traza la historia interna de la temporada de Mercedes, el jefe afirmó que Lewis tiene “vida útil” y este ya la habría alcanzado.

“Nos ayuda porque evita el momento en el que tenemos que decirle al piloto más emblemático del deporte que queremos parar… Estamos en un deporte en el que la agudeza cognitiva es extremadamente importante, y creo que todos tienen una vida útil“.

El piloto inglés, quien cumplió 40 años en enero, dijo en una entrevista con la revista Time que nunca se le comparará con nadie más. La revista le dedicó la portada con una fotografía en la que sale Hamilton con un traje blanco y un caballo negro en el fondo.

“Soy el primer y único piloto negro que ha estado en este deporte. Soy de constitución diferente. He pasado por muchas cosas. He tenido mi propio viaje. No se me puede comparar con otro piloto de Fórmula 1 de 40 años, pasado o presente, en la historia. Porque no se parecen en nada a mí“.