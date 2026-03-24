Hallan fentanilo en el embalaje de muñecas Barbie en tienda de Missouri

marzo 23, 2026

El Departamento de Policía de Independence, en Missouri, informó sobre el hallazgo de fentanilo al interior del empaque de muñecas Barbie. El descubrimiento se realizó la mañana del sábado en una tienda de descuentos conocida como Cargo Largo.

⇒ De acuerdo con el reporte oficial, personal de seguridad del establecimiento alertó a la policía local tras detectar “una sustancia en polvo sospechosa” en la caja de una Barbie.

Tras el análisis correspondiente, las autoridades corroboraron que la sustancia localizada dentro del empaque era fentanilo, una droga altamente peligrosa. Este hallazgo encendió las alertas debido al riesgo que representa para quienes pudieran entrar en contacto con el producto.

Luego del hallazgo, el Departamento de Policía de Independence inició una investigación para rastrear el origen del producto y determinar el alcance del problema. Las autoridades informaron que al menos otras cinco muñecas fueron vendidas y podrían estar en condiciones similares.

Según las autoridades, las muñecas no estaban contaminadas con fentanilo, sino que la droga se encontraba en la parte posterior del embalaje de las Barbies. La Policía, que mantiene abierta la investigación, aseguró que nadie resultó intoxicado y que no cree que haya otros paquetes con fentanilo en otros comercios.

⇒ El fentanilo es un potente opioide sintético, unas 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer cómo llegó la sustancia al interior de los empaques. El incidente ha generado alerta entre consumidores y autoridades, quienes llaman a mantenerse atentos ante cualquier situación inusual relacionada con productos adquiridos en tiendas.