Aseguran paquete con fentanilo en el AICM, fue enviado desde un país asiático

enero 16, 2026

Ciudad de México, a 16 de enero de 2026. Como parte de las acciones para impedir el ingreso de sustancias ilícitas y mantener el Estado de derecho, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), junto con personal de Aduanas, aseguraron un paquete con aproximadamente un kilo de fentanilo.

Derivado de labores de inteligencia y de la vigilancia de mercancías de importación, los efectivos detectaron un paquete declarado como cosméticos, proveniente de una empresa ubicada en un país asiático, el cual, al ser sometido a revisión mediante equipos de rayos X y con el apoyo del ejemplar canino “Néstor”, del área de centros tácticos de la Aduana, marcó positivo a posible droga.

Ante ello, los agentes realizaron una revisión minuciosa, en la que localizaron una bolsa de plástico sellada herméticamente que contenía un polvo color blanco, con un peso aproximado de un kilo, mismo que, tras un análisis de identificación infrarroja, dio resultado positivo a clorhidrato de fentanilo, por lo que fue canalizado al laboratorio central de Aduanas, con el fin de verificar el peso y tipo de narcótico asegurado.

Cabe señalar que con este aseguramiento se evitó la producción de aproximadamente 1,040,000 dosis de esta sustancia, con un valor estimado de 20 millones de dólares.

De lo anterior se dio parte a las autoridades ministeriales para dar seguimiento a las investigaciones.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir el tráfico y distribución de sustancias ilícitas para evitar que lleguen a la población.

