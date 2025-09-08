Hacienda retrasa hasta las 22:30 horas entrega del Paquete Económico 2026

septiembre 8, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX – En un hecho inusual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pospuso para la noche de este lunes 8 de septiembre la entrega del Paquete Económico 2026 al Congreso de la Unión. La nueva cita en la Cámara de Diputados quedó reprogramada para las 22:30 horas, luego de que inicialmente estaba prevista por la tarde. La dependencia atribuyó el cambio a “problemas técnicos”.

En San Lázaro, la notificación del ajuste circuló esta tarde entre la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Hacienda, precisando que el titular de la SHCP, Édgar Amador, acudirá a las 22:30 para cumplir con el trámite legal. La modificación ocurre a horas de que venza el plazo del 8 de septiembre para entregar el paquete, establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En el Senado, la Mesa Directiva había anunciado que recibiría el Paquete a las 20:00 horas; pero ante el retraso en Diputados, se prevé que el acto se recorra hasta las 23:30 horas.

Aun con el ajuste de horarios, el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado algunas líneas: no habrá nuevos impuestos en 2026 y se mantendrá la disciplina fiscal, con recursos para programas sociales prioritarios. Así lo reiteraron este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios, en mensajes y coberturas de medios económicos.

El Paquete Económico 2026 incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal. Su aprobación seguirá el cauce constitucional: la Ley de Ingresos debe avalarse en ambas cámaras y el Presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

De cara al análisis legislativo, especialistas anticipan un margen estrecho para el gasto y la necesidad de sostener la reducción del déficit, mientras que el costo financiero de la deuda y la continuidad de programas sociales serán ejes del debate.

Cabe indicar que desde 1994 cuando sucedió el llamado “error de diciembre” no se registraba un retraso superior a las 17 horas del día límite, aquella ocasión la entrega del Paquete Económico fue a las 21:00 horas.