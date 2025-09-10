Ya no admiten carta poder en trámites de Hacienda: protestan usuarios

septiembre 10, 2025

Juan David Castilla/Xalapa.Un grupo de personas protestó afuera de la Oficina de Hacienda del Estado, ubicada en la calle Santiago Bonilla, en Xalapa, donde acusó que las autoridades dejaron de admitir la carta poder para realizar trámites.

Algunos usuarios indicaron que acudieron a las oficinas desde la madrugada para llevar a cabo el trámite y no pidieron realizarlo por las nuevas políticas.

De acuerdo con el gestor Rolando Amador Ceballos, la situación también afecta a prestadores de servicios que se dedican a auxiliar a personas que no pueden acudir a hacer el trámite de forma personal.

“Hay personas que no pueden venir, ya sea por salud, por incapacidad, por la edad o porque son muy ocupadas, entonces, ellos a nosotros nos buscan para hacer el trámite, y al quitar la admisión de la Carta Poder Simple perjudican a esas personas, no nada más a nosotros como trabajadores”, expresó.

Indicó que el llamado a las autoridades estatales es que permitan hacer trámites con carta poder simple en Hacienda.

Y es que hay personas que viajan desde varios municipios para ello y les representa una pérdida por los gastos de traslado.

“Esto perjudica a las personas más que a nosotros como trabajadores que nos dedicamos a ayudar, ayer vino un señor en silla de ruedas, otro con un aparato respiratorio. ¿Tú crees que es justo eso? Ya al rato, hasta una persona encamada va a llegar una ambulancia, solamente porque no admiten la Carta Poder y tienen que llegar desde una noche antes para hacer sus trámites de todo tipo, vehículos, motos, cambios de unidad federativa”, indicó.