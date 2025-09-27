Paquete Económico 2026 de Claudia Sheinbaum asigna 157 mil millones de pesos a Veracruz

septiembre 27, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Congreso Federal recibió el Paquete Económico 2026, que detalla los ingresos de la Tesorería de la Federación y el gasto por dependencia, así como los recursos que se transferirán a los 32 estados del país.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el presupuesto para Veracruz 2026 tendrá un incremento de 0.7 por ciento respecto al aprobado para 2025.

El estado contará con un gasto federalizado de 157 mil 533.3 millones de pesos, lo que representa un aumento de 6 mil 393.4 millones de pesos frente al ejercicio anterior.

La mayor parte de los recursos provendrá del Ramo 28 Participaciones Federales, que pasará de 75 mil 480 millones en 2025 a 81 mil 395.5 millones de pesos en 2026, lo que implica un crecimiento de 4.2 por ciento.

En contraste, las Aportaciones Federales del Ramo 33 crecerán apenas 0.5 por ciento, al pasar de 70 mil 194.3 millones, que se programaron este año, a 70 mil 536.1 millones de pesos para el ejercicio 2026.

Dentro de las aportaciones, el Fondo de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) tendrá un aumento de 3 mil 192 millones de pesos, equivalente a 5.2 por ciento.

Sin embargo, se prevén recortes en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que disminuirá 54.7 por ciento, y en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con una baja de 29.8 por ciento. El informe del Centro Ifigenia Martínez reporta que no hay un desglosado por entidad, es decir, la información no está disponible.

En cuanto a convenios de descentralización, Veracruz recibirá 5 mil 601.8 millones de pesos, apenas 136 millones más que en 2025.

Inversión federal directa y proyectos estratégicos en Veracruz

El PPEF 2026 contempla 57 mil 663.8 millones de pesos para Programas y Proyectos de Inversión en Veracruz, lo que significa un incremento de 101.9 por ciento, más del doble de lo ejercido en 2025.

Los proyectos estratégicos con mayor asignación de recursos son:

Petróleos Mexicanos (Pemex) – 39,469.1 mdp

Mantenimiento y rehabilitación de refinerías.

Inversión en complejos petroquímicos: Pajaritos, La Cangrejera y Morelos.

Desarrollo de campos petroleros como Ixachi y Poza Rica.

Secretaría de Marina (Semar) – 13,115 mdp

Modernización y rehabilitación de infraestructura ferroviaria y portuaria en Coatzacoalcos y Pajaritos.

Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Comisión Federal de Electricidad (CFE) – 4,526 mdp

Mantenimiento y modernización de líneas de transmisión.

Inversión en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Mejoras en subestaciones y centrales de generación eléctrica.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – ~500 mdp

Compra de equipo médico de alta especialidad.

Sustitución y modernización de hospitales y clínicas en la entidad.

