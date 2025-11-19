Habrá 34 cierres a la circulación por desfile del 20 de noviembre, tome precauciones 

noviembre 19, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado informa del cierre de calles y avenidas a partir de las 8 de la mañana de este jueves 20 de noviembre, derivado del desfile cívico-deportivo que se llevará a cabo en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa.

La dependencia indicó que el cierre iniciará a las 8 de la mañana, sin embargo, ya fue colocado el templete para que las autoridades, encabezadas por la gobernadora Rocío Nahle García observen en la calle Enríquez esta parada deportiva y cívica.

A través de sus redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública informó que “con motivo del desfile conmemorativo al Aniversario de la Revolución Mexicana, implementaremos un dispositivo de seguridad vial en calles de la zona centro de Xalapa. Te recomendamos anticipar recorridos y utilizar vías alternas”.

Los cortes a la circulación incluyen la esquina de la avenida Manuel Ávila Camacho con Sayago; Adolfo Ruiz Cortines con Francisco Moreno; la calle Papantla y Agustín Melgar; las calles Rubén Bouchez y José Díaz, además Francisco Navarrete; la calle Angel Garrido e Ignacio de la Llave; Ignacio de la Llave y Miguel Alemán; Avila Camacho e Hilario Salas; Guadalupe Victoria y Altamirano; Juárez y Guerrero; Clavijero y Altamirano; Revolución y Altamirano; Clavijero y Juárez; Rafael Lucio y Juárez; Xalapeños Ilustres y Mata; Allende e Ignacio Zaragoza.

Además, Miguel Barragán e Ignacio Allende; Zaragoza y Primo Verdad; Zaragoza y Leandro Valle; Zamora y Rojano; Xalapeños y Arteaga; Murillo Vidal y Santos Degollado; Ferrin y Miguel Hidalgo, Murillo Vidal y Moctezuma; Murillo Vidal y Circuito Presidentes; Moctezuma y 20 de Noviembre; Díaz Mirón y Museo Doña Falla, Diego Leño y Bremont, Cayetano R. Beltrán y Nicolás Bravo y 20 de Noviembre con Xalapeños Ilustres.

Se trata de un total de 34 cortes de circulación en la zona centro de Xalapa, por lo que se deberán tomar precauciones, toda vez que se trata de un día hábil para los trabajadores.