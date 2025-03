Habitantes de Cosoleacaque niegan ser militantes de Morena; salieron en la tómbola de regidurías

marzo 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El partido Morena realizó desde el martes 12 de marzo la insaculación de militantes que serán convocados para ser incluidos en la planilla de regidores que se inscribirán ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ante la renovación de las 212 alcaldías.

Los ciudadanos, cuyos nombres fueron incluidos en la tómbola, se dijo, son militantes de Morena inscritos en el padrón hasta el 31 de enero de este 2025, se anunció en las transmisiones que hizo el comité nacional.

A través de redes sociales, habitantes del municipio de Cosoleacaque se quejaron que nunca se inscribieron al padrón del partido, incluso, se mencionó que a los únicos a los que les dieron su credencial de elector fue a personal del Bienestar que acudió a realizar un censo.

A través de su Facebook el ciudadano Severiano Escribano Mixtega aseguró que él no es militante de Morena y pidió que su nombre se retirara de la publicación que hizo el partido sobre las personas sorteadas para ocupar una regiduría.

“Buenos días a todos

Me dirijo a ustedes está mañana para aclarar que YO NO ME INSCRIBÍ PARA NINGÚN CARGO A MORENA, hoy me encuentro sorprendido porque mi nombre apareció como candidato, YO JAMÁS EH FIRMADO NI PERTENEZCO AL PARTIDO MORENA, incluso tengo problemas de salud y tengo una operación próximamente. ME DESLINDO COMPLETAMENTE DE ESTA PUBLICACIÓN Y VUELVO A REITERAR YO NO PERTENEZCO AL PARTIDO MORENA.

Por favor compartan esta publicación para que quiten mi nombre”, publicó en su perfil.

En los comentarios de la publicación se mencionó que el ciudadano Margarito Linaldy Gómez tampoco formaba parte del partido y se aclaró que en su caso entregó los datos de su credencial de elector a funcionarios del bienestar.

¿Por qué sortearon a los militantes?

El pasado 12 de marzo, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) inició con el proceso de insaculación de las regidurías para integrar las planillas de 84 municipios de Veracruz que tienen desde 3 y hasta 13 regidores.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján explicó que la tómbola se usará para la selección de 122 candidaturas a regidores, que se asignarán a los militantes que se registraron en el padrón Morena hasta el pasado 31 de enero.

El sorteo, explicó, sólo aplicó a 84 de los 212 municipios de Veracruz, y se sortearon una, dos, tres y hasta cuatro regidurías entre la militancia, según el número de regidores que integran el Cabildo, el resto de la planilla será seleccionada por la dirigencia de Morena para registrarlas ante el OPLE. En el resto de los municipios -118- se asignarán por la dirigencia.

El 1 de junio se renovarán las 212 alcaldías, se votará por 212 alcaldes y síndicos, y los votos que obtenga cada partido permitirá la elección de 560 regidores. En el caso de Veracruz los municipios cuentan con uno y hasta 13 regidores.

Se seleccionaron desde 10 y hasta 20 militantes por cada municipio, garantizando la paridad de hombres y mujeres, y se les invitará -de acuerdo al orden de prelación y el género- para que se sumen a la planilla, si los militantes no aceptan, se buscará al siguiente en el orden de la lista.

Las regidurías que se sortearon son la dos, la cinco, la siete y las 10, según el número de integrantes del Cabildo de cada municipio.