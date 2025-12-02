Habilita SAT simulador para declaración anual

diciembre 2, 2025

El Servicio de Administración Tributaria presentó un simulador dirigido a personas morales que deberán entregar su Declaración Anual 2025 entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. La institución informó que la herramienta estará disponible a partir del 1 de diciembre y permitirá revisar de manera anticipada la información registrada durante el ejercicio fiscal. Con esto, el organismo busca que los contribuyentes identifiquen posibles inconsistencias y conozcan con claridad los elementos que integrarán su próxima declaración.

Calendario de presentación

Las fechas para entregar la declaración anual del ejercicio 2025 mantienen variaciones según el tipo de contribuyente. Ese orden busca ofrecer suficiencia operativa y delimitar con precisión los plazos de cada régimen. El SAT reiteró el siguiente calendario para el cumplimiento:

Sociedades en liquidación: hasta el 19 de enero de 2026

Personas morales sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero de 2026.

Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza: hasta el 31 de marzo de 2026.

El simulador cubrirá a quienes tributan tanto en el Régimen General como en el RESICO, y permitirá verificar la información precargada que el organismo incorporó para la declaración anual.

El sistema muestra datos que las personas morales proporcionaron durante el ejercicio fiscal, lo que ofrece una visión integral de sus obligaciones. La plataforma integra la precarga de pagos provisionales realizados durante el año, así como la PTU pagada. También aparecen las retenciones efectivamente cubiertas, entre ellas: ISR por sueldos y salarios, asimilados, arrendamiento y RESICO.

Además, el simulador incorpora información del CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones, junto con los saldos provenientes de ejercicios previos. Entre esos elementos se incluyen pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos y subsidio para el empleo, lo que permite revisar todo el marco fiscal asociado al ejercicio declarado.

El SAT recordó que las personas morales deben contar con e.firma y con un servicio de banca electrónica, debido a que los pagos por saldo a cargo deben realizarse mediante transferencia electrónica en bancos autorizados. Cuando exista un saldo por cubrir, la actualización de la información aparecerá en un plazo aproximado de 48 horas. Si el saldo es cero, la plataforma reflejará los datos en un máximo de 24 horas.

El organismo señaló que las y los contribuyentes pueden corregir ingresos o cualquier dato precargado mediante declaraciones complementarias, lo que permite ajustar la información registrada. Con estas herramientas, el SAT afirmó que mantiene su objetivo de fortalecer la recaudación y apoyar el cumplimiento fiscal en tiempo y forma.