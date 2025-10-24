Gran Premio de México atraerá a más de 314 mil turistas

octubre 24, 2025

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, informó que, durante la semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre, con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México, la Zona Metropolitana del Valle de México registrará una ocupación hotelera superior a los 314 mil turistas, lo que representa un incremento del 1.7 por ciento respecto a 2024, cuando se registraron 309 mil 546 turistas.

La funcionaria refirió que, del total de turistas estimado, el 72 por ciento, es decir 226 mil 630, corresponderá a turistas nacionales, mientras que el 28 por ciento, 88 mil 134, serán extranjeros. Mientras que en materia de demanda de hospedaje, se prevé alcanzar un promedio general del 71.6 por ciento durante toda la semana del evento, con un máximo del 88.5 por ciento los días viernes, sábado y domingo, cuando se desarrolla la competencia principal.

A través de un comunicado, Rodríguez Zamora subrayó que se calcula que la derrama económica por servicios turísticos, como hospedaje, alimentación, transporte y entretenimiento, supere los 4 mil millones de pesos, sin considerar los ingresos derivados de boletaje, logística o impacto mediático.

“Detrás del éxito de este evento hay miles de personas que se benefician directamente: trabajadores del sector hotelero, restaurantero, transportistas, guías, artesanas, comerciantes locales y prestadores de servicios turísticos que encuentran en la Fórmula 1 una oportunidad real para mejorar sus ingresos y fortalecer la economía familiar”, declaró.

Rodríguez Zamora resaltó que, de acuerdo con datos de la Fórmula 1, el impacto total del evento podría alcanzar una cifra aproximada de 20 mil millones de pesos, consolidando al Gran Premio de la Ciudad de México como uno de los eventos deportivos internacionales más importantes del país y de mayo proyección mundial.

“Este tipo de encuentros no sólo generan beneficios económicos inmediatos, sino que también contribuyen al posicionamiento de México como un país moderno, hospitalario y con infraestructura turística de clase mundial”, manifestó.