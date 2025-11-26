Giran orden de aprehensión en contra de Raul Rocha, dueño de Miss Universo

noviembre 26, 2025

Redacción/Xalapa. La Fiscalía General de la República gitó una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú por presunto tráfico de hidrocarburos, armas y vínculos contra el crimen organizado.

Las investigaciones se dieron luego de que se presentara una denuncia anónima en 2024 que lo vinculada a nombres, teléfonos y presuntos criminales. El 15 de noviembre se emitió la causa penal 495/2025 y la orden de aprehensión.

Según la investigación realizada por la FGR, señalan la posible existencia de una red de tráfico ilegal de combustibles desde Guatemala y su traslado hacia Querétaro donde se distribuía a otros lugares del país. En estos espacios, el producto se mezclaba con MTBE y nafta para mejorar su presentación antes de distribuirlo a empresas como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA.

Hasta ahora, Raúl Rocha Cantú no ha emitido declaraciones sobre su condición de testigo protegido ni sobre la orden de captura en su contra.