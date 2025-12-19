Emiten orden de arresto contra Raúl Rocha por presunto tráfico de armas

diciembre 19, 2025

Un juez federal emitió una orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de la organización Miss Universo, como parte de una investigación federal por presunto tráfico de armas y delincuencia organizada.

La medida fue solicitada por la Fiscalía General de la República, que afirmó contar con elementos suficientes para requerir su detención.

De acuerdo con las autoridades, la investigación se intensificó luego de que Rocha perdiera el estatus de testigo colaborador que había obtenido en una etapa previa del proceso.

Tras esta decisión, la fiscalía consideró necesaria su captura para garantizar su comparecencia ante la justicia y evitar riesgos de evasión.

El expediente judicial señala que Rocha estaría vinculado a una red criminal con operaciones en distintas entidades del país, dedicada presuntamente al tráfico de armas de fuego y a otras actividades ilícitas.

La fiscalía sostiene que esta estructura contaba con mecanismos de financiamiento y logística complejos, lo que motivó una investigación de largo alcance.

Como parte de las acciones cautelares, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias relacionadas con el empresario.

El objetivo es impedir el uso o traslado de recursos que pudieran estar asociados a actividades ilegales y debilitar el posible flujo económico de la red investigada.

Hasta el momento, Raúl Rocha no ha sido detenido y se desconoce su paradero. La fiscalía aseguró que el proceso se desarrolla con apego al debido proceso y al marco legal vigente.