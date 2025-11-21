Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ser elegida Miss Universo 2025

noviembre 21, 2025

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser (…) lo de calladita se ve más bonita, se acabó”, recuerda

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este viernes el triunfo de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 y destacó que, más allá del certamen, la nueva reina de belleza representa un ejemplo de valentía y defensa de los derechos de las mujeres al alzar la voz ante situaciones de injusticia.

“Muchas felicidades a ella”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la coronación de Bosch, originaria de Tabasco.

Sheinbaum reconoció que los concursos de belleza suelen generar debate, pero aclaró que no entraría en esa discusión.

En cambio, enfatizó el gesto que mostró la tabasqueña durante una de las etapas del certamen, cuando denunció públicamente un acto que consideró injusto.

“A mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Y eso es un ejemplo, sí, para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”, afirmó.

Relató que recientemente vio un video de habitantes de Tabasco celebrando la victoria de Bosch: “Nos unimos todos en el día de ayer, estaban ahí aplaudiendo”.

La presidenta recordó que durante los mítines de campaña solía insistir en superar estereotipos que históricamente han silenciado a las mujeres. “Ya quedó atrás aquella cosa que decían: ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”, sostuvo.

Sheinbaum subrayó que la reacción de Bosch —quien se retiró momentáneamente del concurso tras un presunto trato injusto y recibió una disculpa antes de continuar— envía un mensaje poderoso: “Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz”.

Antes de concluir, retomó una frase de su discurso reciente: “El que piense que las mujeres son debilidades está equivocado”.

Con su triunfo, Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo, lo que desató celebraciones en su estado natal.