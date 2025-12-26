Congelan activos de copropietaria de Miss Universo por fraude

diciembre 26, 2025

La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) congeló las cuentas y activos de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por fraude; además, se emitió orden de arresto tras no presentarse a juicio.

A su vez, la corte de Bangkok South Kwaeng programó para este viernes la sentencia por malversación y desvío de fondos, que involucra 16 millones de dólares mediante testaferros y contrataciones fantasmas para engañar inversores.

JKN Global Group, propietaria del 50% de Miss Universo, enfrenta problemas de liquidez, se declaró en bancarrota en noviembre de 2023 y vendió su participación al mexicano Raúl Rocha Cantú, prófugo por presuntos vínculos criminales.

La CBVT declaró a Anne “no apta y poco confiable” para negocios, ordenó la salida de JKN del mercado de valores desde mañana y congeló sus activos por 180 días; le prohíbe cargos en empresas públicas y salida de Tailandia.

‘Anne’ Jakrajutatip, creadora de JKN Global Group y principal accionista, adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC de Nueva York, incluyendo Miss USA y Miss Teen USA.