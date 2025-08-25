Gestión y apoyo de espacios dignos para artesanos: diputado Esteban Bautista

agosto 25, 2025

• Inauguración del mercado de calzado en Acatlán da certeza jurídica y económica a familias dedicadas a este oficio.

Xalapa, Ver., 25 de agosto de 2025.- Con voluntad y compromiso se pueden lograr grandes resultados, manifestó el presidente de la Junta de la Coordinación Política de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, durante la inauguración del mercado de calzado en Acatlán, Veracruz.

Acompañado por los legisladores Luis Vicente Aguilar Castillo y Paul Martínez Marie, Bautista Hernández subrayó la importancia de este espacio destinado al crecimiento de los productores de calzado de la región, toda vez que ahora cuentan con certeza jurídica y económica que les permitirá aumentar la venta de sus productos.

Aseguró que el Congreso de Veracruz se encuentra comprometido con este sector por lo que continuará realizando las gestiones necesarias para que más proyectos de esta índole se concreten y se fortalezca la economía local.

“Esto es resultado de un trabajo en conjunto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del Ayuntamiento, que vieron en estos hombres y mujeres de manos valiosas, su talento y capacidad para la fabricación de calzado imprimiendo en cada trabajo su valor cultural”, expresó el legislador.

Por su parte, el presidente municipal de Acatlán, Aquilino Rodríguez Sánchez, agradeció la intervención de las y los legisladores y de la gobernadora Rocío Nahle García para la realización de este proyecto, pues “significa una detonación económica para el municipio. Esto no lo agradezco yo, lo agradece el pueblo porque los artesanos que antes eran peones ahora serán comerciantes de sus propios productos”, concluyó.