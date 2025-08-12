Garantiza Rocío Nahle suministro de medicamentos para la sierra de Zongolica

agosto 12, 2025

Como parte de su gira por la región, la gobernadora Rocío Nahle García visitó el Hospital Rural del IMSS para supervisar la atención que el personal médico y de enfermería brinda a la población, así como corroborar el abasto de medicamentos, el cual se reforzará mediante las Camionetitas de la Salud, iniciativa reconocida y replicada a nivel nacional.

Acompañada por el director Silviano Martínez Barboza, anunció el envío inmediato de los fármacos faltantes para garantizar la cobertura a toda la población, “mañana vamos a enviarles lo que falta. A nuestra gente, sea de la dependencia que sea, hay que atenderla”.

Este hospital atiende a más de 12 mil habitantes de Zongolica, Mixtla de Altamirano, Texhuacan, Los Reyes, Tehuipango y otros municipios serranos. Dispone de 195 claves de medicamentos y áreas de hospitalización, cirugía interna, pediatría, ginecología, laboratorio y rayos X.

En la supervisión también participó la senadora Raquel Bonilla Herrera, quien acompañó a la gobernadora en sus actividades en la región.