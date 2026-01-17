Frente frío provocará lluvias fuertes en Veracruz

enero 17, 2026

Este día, el frente frío núm. 29 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La masa de aire polar asociada al frente, ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas sobre el norte, noreste y oriente del país; así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la madrugada del domingo al istmo y golfo de Tehuantepec.

El persistente ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

Pronóstico de lluvias para mañana hoy 17 de enero de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz (Huasteca Baja y Capital).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Nayarit.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 17 de enero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa), Campeche, Yucatán y Quintan Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 17 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 17 de enero de 2026:

Evento de “Norte” de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, durante la tarde: Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche del domingo: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Tlaxcala.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura, durante la noche: costas de Tamaulipas y Veracruz, además del golfo de Tehuantepec.

Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; además de chubascos en la Ciudad de México; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ambiente frío a fresco con bancos de niebla por la mañana.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Cielo medio nublado durante el día, sin lluvia en Baja California y Baja California Sur.

Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región, así como muy frío con heladas en las sierras de Baja California.

Durante la tarde, ambiente templado.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas 40 a 60 km/h en el golfo de California y en Baja California, y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Baja California Sur.

Cielo parcialmente nublado en Sonora y nublado en Sinaloa, sin lluvia en dichas entidades.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío con heladas en sierras de Sonora.

Durante la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa.

Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 30 km/h en costas de Sonora y Sinaloa.

Cielo medio nublado a nublado durante el día; con intervalos de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, ambiente fresco en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por la mañana, ambiente fresco en la región, con ambiente frío a muy frío y bancos de niebla en zonas de Oaxaca y Chiapas.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

A partir de la noche, evento de “Norte” de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Además de oleaje de 3.0 a 4.0 m de altura en el golfo de Tehuantepec.

Cielo medio nublado a nublado en la región, con lluvias muy fuertes en Veracruz (Totonaca y Nautla) y lluvias fuertes en Veracruz (Huasteca Baja y Capital); dichas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Además de intervalos de chubascos en Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

Todas las lluvias con descargas eléctricas.

Durante la tarde, evento de “Norte” de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 m de altura en Tamaulipas y Veracruz.

Cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por la mañana, ambiente templado y ambiente cálido durante la tarde.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en zonas de la península.

Cielo medio nublado a nublado en la región, con chubascos y descargas eléctricas en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.

Sin lluvia en Chihuahua.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias muy fuertes en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y lluvias fuertes en Querétaro e Hidalgo; dichas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Intervalos de chubascos en Guanajuato, Morelos y Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra).

Por la mañana, ambiente frío, y muy frío con bancos de niebla en zonas de la región.

Durante la tarde, ambiente templado.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Puebla y Tlaxcala.