Fiscalía deficiente 

diciembre 9, 2025

Con la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares al gobierno estatal en 2016, tan pronto llegó le armó su show a Luis Ángel Bravo Contreras, lo persiguió y lo encarceló, una vez armado el numerito, montó en la silla a Jorge Winckler Ortíz, quien despachó del 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019, fecha en la que los Morenos lograron su destitución, fuga, captura y encarcelación.

La llegada de Verónica Hernández Giadáns, una abogada de medio pelo muy cercana al entonces Secretario de Gobierno y quien a la postre, supongo que correrá la misma suerte que sus antecesores, no supuso ninguna mejoría en la Fiscalía General de Veracruz y para muestra un botón.

Te cuento lector, lectora querida que en diciembre de 2015, los pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado, no recibieron su aguinaldo ni en tiempo, ni en forma, entonces se fueron a la plaza Lerdo, se manifestaron y a modo de presión, cerraron la calle pidiendo su justo pago, el gobierno estatal en ningún caso solventó su reclamo, pero ¡Es sí! Envió policías antimotines y las imágenes de los jubilados veracruzanos replegados por la policía, recorrieron el mundo entero, en un acto de vergüenza intimidatoria indigna.

Los jubilados y pensionados muchos de ellos profesores de nivel medio y catedráticos de la Universidad Veracruzana, esos que a todos los xalapeños nos han dado clases, denunciaron en 2015 ante la Fiscalía General del Estado y la denuncia durmió el sueño injusto del olvido.

Fue hasta hace un par de meses, que llamaron a los los denunciantes a ratificar la denuncia hecha en 2015 y esta se judicializó, luego el pasado domingo 7 de diciembre, los jubilados que sobreviven fueron llamados a audiencia a las 9 de la mañana en Pacho Viejo, el juez llegó con un retraso de 3 horas y en audiencia de 6 horas más, imputó a 2 o 3 funcionarios menores, sino es que a dos policías antimotines.

¡Una pinche vergüenza! Tuvieron que pasar 10 años 3 fiscales y una impunidad de la China Hilaria ¡Carajo! Para que se les hiciera ¿Justicia? A los jubilados veracruzanos.

No sé yo si la señora Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, llegue a levantar el maltrecho edificio de Arco Sur, porque está plagado desde sus cimientos de impunidad y corrupción ¡Ojalá que si!

Cosas de la vida y menudencias

Ayer al concluir el evento Fortalecimiento en la Prestación de los Servicios Públicos Básicos a Municipios de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García, informó que los trabajos en las zonas afectadas por las recientes contingencias, avanzan de manera sostenida y coordinada, entre los tres niveles de gobierno.

Doña Rocío detalló que en Poza Rica, se registra un 85 por ciento de avance en las labores de desazolve, mientras que en Álamo las acciones se han intensificado, debido a que los daños fueron mayores en diversas colonias, informó además de la limpieza de los afluentes, drenajes y la reconstrucción integral de la red de drenaje en los sectores más afectados.

Finalmente la gobernadora Nahle, también informó que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, avanza el proyecto de reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo, para lo cual ya se cuenta con terrenos identificados y factibles para su habilitación.

Por otro lado ya lo dijo la gobernadora en su gabinete, se queda quien quiera trabajar… ¡No totol!

Así las cosas lector lectora querida, nos leemos mañana.