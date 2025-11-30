Fiscal General señala que seguirá en su cargo, confía en la bondad de la reforma

noviembre 30, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Estamos trabajando, respondió la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns a la pregunta si seguirá en su encargo, luego de la reforma aprobada en el Congreso del Estado recientemente.

En atropellada entrevista a su llegada a la Plaza Lerdo, donde la gobernadora Rocío Nahle García dio su primer informe de gobierno, la encargada de la procuración de justicia dijo que el trabajo en la dependencia.

En ese sentido, dijo que continúa en funciones y que las especulaciones sobre su salida “no detienen el trabajo”.

—¿Va a seguir en su cargo, fiscal?-“Sí, estamos trabajando”.

Asimismo, sostuvo que confía en la bondad de la reforma que se hizo a la constitución, misma que baja de 9 a 4 años el tiempo y da la potestad al jefe del Ejecutivo Estatal su nombramiento.

“Coincido con la bondad de la reforma”.