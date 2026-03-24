Familiares de policías caídos podrán acceder a pago único de un millón de pesos

marzo 24, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Gobierno del Estado reformó las reglas de operación del fideicomiso de seguridad social para elementos de la Policía Estatal, en las que se establece el otorgamiento de un pago único de un millón de pesos a familiares de agentes fallecidos en cumplimiento del deber, así como los requisitos para acceder a este apoyo.

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Oficial, para recibir el recurso los beneficiarios deberán presentar una solicitud formal por escrito, acompañada de documentación que acredite su derecho, misma que será validada por la Secretaría Técnica del fideicomiso.

Entre los requisitos, se establece que deberá comprobarse que el fallecimiento ocurrió en cumplimiento del deber o con motivo del servicio, además de acreditar el vínculo familiar con el elemento policial.

Asimismo, se deberán presentar documentos como el acta de defunción, constancias oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento y, en su caso, dictámenes periciales emitidos por la autoridad competente.

Las reglas también contemplan que no procederá el apoyo en casos donde el fallecimiento derive de faltas graves, procesos administrativos o penales, o situaciones como suicidio, siempre que exista una resolución firme.

El documento precisa que, en caso de duda en la interpretación de las disposiciones, se deberá privilegiar la opción que favorezca la protección de los derechos del trabajador, sin contravenir las limitaciones presupuestales.

Persisten dudas sobre otros beneficios

Cabe señalar que la Ley para el Otorgamiento de Beneficios a Deudos de Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado caídos en cumplimiento del deber, vigente desde 2011, establece apoyos adicionales para los familiares de elementos fallecidos en servicio.

Dicha legislación contempla el acceso a una pensión para cónyuge, hijos o ascendientes, cuyo pago debe autorizar la Secretaría de Finanzas y Planeación a través del Instituto de Pensiones del Estado, además de cubrirse con retroactividad desde la fecha del fallecimiento.

Asimismo, prevé el otorgamiento de una vivienda para la familia del elemento, siempre que no cuenten con una propiedad, la cual debe entregarse en un plazo máximo de un año.

No obstante, las nuevas reglas del fideicomiso no precisan si el pago único sustituye o se suma a estos beneficios, lo que deja sin claridad el alcance de los apoyos para los deudos de policías caídos en cumplimiento de su deber.