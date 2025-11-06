Fallece Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys

noviembre 6, 2025

Este jueves los Cowboys de Dallas, equipo de la NFL, informaron a través de sus redes sociales sobre la muerte de su jugador, Marshawn Kneeland, quien apenas estaba en su segundo año como profesional.

Kneeland, de 24 años, había sido elegido en el lugar 56 del Draft de 2024 como segunda selección de los Vaqueros, procedente de la Universidad Western de Michigan.

“Con extrema tristeza, los Dallas Cowboys comparten la trágica noticia del fallecimiento de Marshan Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero de equipo muy querido y un miembro valioso de nuestra organización”, se lee en el comunicado.

En su primer año en la NFL como profesional, tuvo un rol secundario a la sombra de Micah Parsons, un veterano de alto nivel, y por una lesión en la rodilla que lo alejó varios meses. Durante ese año sumó 11 partidos como titular, registrando apenas 256 jugadas (snaps), o sea, un 36% total de la participación de la defensiva.

Sin embargo, tras la salida de Parsons a Green Bay para esta temporada, 2025 estaba siendo un año de protagonismo para Marshawn, estando en 7 de los 10 partidos jugados, con un total de intervenciones de 166 snaps a la defensiva y 23 en equipos especiales.

Lamentablemente, en la mañana de este jueves, el equipo y la liga dieron a conocer el deceso de Kneeland, junto al apoyo y resignación a la familia del jugador.

“Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia, Catalina, su familia, amigos y compañeros de equipo”, expresó la NFL como apoyo y condolencias a las personas cercanas al ala cerrada.

Suicidio tras una persecución

En los primeros reportes de la policía de Frisco, Texas, describieron que en la noche del miércoles 5 de noviembre, unos elementos quisieron detener un vehículo por una infracción cercana al estado, no obstante, el conductor se negó a las instrucciones y se dio a la fuga, iniciando una persecución sin éxito.

Tiempo después, en una llamada se preguntó acerca del estado de salud de Marshawn, junto a la noticia que el vehículo del incidente policíaco era de él y que ahora estaba accidentado, se empezó la búsqueda del jugador.

Su cuerpo fue hallado sin vida por la misma policía a la 1:30 de la madrugada, en la que aparentemente la causa de su muerte fue un disparo autoinfligido. El caso se está investigando como presunto suicidio y se brindarán más detalles al recopilar las pruebas necesarias.

El fallecimiento de Kneeland impactó en todos los niveles del fútbol americano, y más, cuando se habla de salud mental en la élite del deporte. Los demás equipos, compañeros y amigos, mostraron su consternación, resignación y condolencias.