Fallece Eduardo Manzano, ícono de la comedia mexicana

diciembre 5, 2025

Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, falleció el 4 de diciembre de 2025 a los 87 años, según confirmó su familia. La noticia fue difundida por su hijo Lalo Manzano en redes sociales y puso fin a semanas de rumores sobre su estado de salud

En el comunicado inicial la familia decidió no ofrecer detalles médicos sobre el fallecimiento, por lo que no existe hasta ahora una causa oficial confirmada por los allegados.

Los reportes que han reconstruido su historial de salud recuerdan episodios previos que afectaron su bienestar. En 2021 Manzano sufrió una infección en la vesícula biliar que requirió hospitalización, y desde entonces su entorno reconoció un paulatino deterioro en su estado físico, aunque no se ha vinculado públicamente ese antecedente con la causa final de su muerte.

Tras la confirmación del fallecimiento, colegas, instituciones culturales y audiencias expresaron condolencias y anunciaron homenajes para recordar su trayectoria.

Se han programado espacios conmemorativos y la familia adelantó que informará próximamente sobre ceremonias y despedidas, mientras la comunidad artística valora su legado en radio, cine, teatro y televisión.