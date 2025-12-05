Murió Eduardo Manzano a los 87 años de edad

diciembre 5, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Este viernes se reportó el fallecimiento del actor y comediante Eduardo Manzano «El Polivoz» a los 87 años de edad, por causas no especificadas. El anunció lo hizo su hijo y también actor Eduardo Manzano, a través de sus redes sociales.

“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, se puede leer en el mensaje publicado en su cuenta de instagram.

En los comentarios se pueden ver condolencias de actores y personajes del mundo artístico como Mario Bezares, Luis Felipe Tovar, El Guana, Alberto Mayagoitia, El Shiki y otros compañeros con los que compartió sus recientes proyectos como Una Familia de 10 y La Rosa de Guadalupe.