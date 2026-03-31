Muere Chela Braniff, icónica conductora de Televisa, tras luchar contra el cáncer

marzo 30, 2026

El mundo del espectáculo nuevamente se tiñe de luto, pues hace unos minutos se informó la muerte de la icónica conductora del Canal de las Estrellas, Chela Braniff.

Fue en el programa Ventaneando donde se dio a conocer el fallecimiento la tarde del domingo, tras luchar contra el cáncer: “Que descanse en paz, pero sí marcó una época muy interesante”.

La televisión mexicana despide a una de sus figuras más entrañables. La noticia de la muerte de Chela Braniff resonó con fuerza entre quienes crecieron frente a la pantalla en una época donde el espectáculo se vivía en familia y en vivo.

Su imagen, ligada a la música, el baile y la cercanía con el público, permanece como un retrato fiel de una generación que encontró en la pantalla chica una ventana de alegría.

Con una carrera que evocaba brillo, ritmo y complicidad con la audiencia, Braniff formó parte de un momento clave en la historia de la televisión nacional. Su estilo fresco y natural la convirtió en una figura reconocible en los hogares, en una época dominada por los grandes estudios de Televisa y programas que hoy forman parte de la memoria colectiva. Su partida abre la puerta a recordar no solo su trayectoria, sino el contexto cultural que ayudó a definir.

De acuerdo con la información compartida por el programa Ventaneando, la conductora falleció tras enfrentar el cáncer. Aunque no se han dado mayores detalles sobre su estado de salud en los últimos meses, la noticia fue confirmada por el programa de espectáculos, generando reacciones inmediatas en el medio artístico y entre el público que la recuerda.

Chela Braniff fue una destacada figura de la televisión mexicana a finales de los años 70, reconocida principalmente como conductora y bailarina del programa Fiebre del 2 en 1979, junto a Fito Girón. Este espacio, transmitido por el Canal de las Estrellas, marcó una etapa importante en los formatos de concursos y música disco en México.

El programa, que posteriormente redujo su nombre a “Fiebre”, se emitía en horario estelar los sábados por la noche y se grababa en Televisa Chapultepec, con la participación también de Leticia Perdigón.

Además de su trabajo frente a cámaras, Braniff desarrolló una trayectoria como diseñadora de vestuario en producciones como La secta del sargón y La Hora Marcada, colaborando en distintos proyectos entre finales de los años 70 y principios de los 90.