Fallece a los 65 años Perry Bamonte, guitarrista de The Cure

diciembre 26, 2025

Perry Bamonte, guitarrista y teclista que formó parte fundamental de The Cure durante dos períodos, falleció a los 65 años. La banda confirmó la noticia este jueves a través de un comunicado en su sitio web oficial, en el que informó que el músico murió en su domicilio tras una breve enfermedad durante la Navidad.

La agrupación, encabezada por Robert Smith, expresó su profundo pesar y describió a Bamonte, cariñosamente conocido como “Teddy”, como una figura “tranquila, intensa, intuitiva, constante y enormemente creativa”, una parte “cálida y vital” de la historia de The Cure. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”, señaló el mensaje.

Bamonte inició su vínculo con la banda en 1984 como técnico de guitarra de Robert Smith, para integrarse oficialmente en 1990 tras la salida del teclista Roger O’Donnell.

Su llegada coincidió con el éxito del álbum “Wish” (1992), al que contribuyó con composiciones como la música de “Trust”. Tras la salida de Porl Thompson en 1993, asumió también la guitarra solista, participando en discos como “Wild Mood Swings” (1996) y “Bloodflowers” (2000), y ofreciendo más de 400 conciertos en giras globales.

Después de ser despedido en 2005 sin una explicación clara, según sus propias palabras, Bamonte se reincorporó a la banda en 2022 para la gira “Shows of a Lost World”, que incluyó presentaciones en Europa, América y Sudamérica.

Tenía previsto participar en la serie de conciertos programados por The Cure para 2026 en el Reino Unido y Europa.