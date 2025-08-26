Exigen justicia para ciclista atropellado por patrulla de IPAX

agosto 26, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un grupo de personas protestó y bloqueó el centro de Xalapa, en exigencia de justicia para un ciclista que fue atropellado por una patrulla del Instituto Auxiliar de Protección Patrimonial (IPAX) sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

En la manifestación participaron peatones, ciclistas y ciudadanos que están hartos de la crisis de movilidad e inseguridad vial en la capital veracruzana.

De acuerdo con Juan Morales Trejo, uno de los voceros del movimiento ciclista en la ciudad, han sido constantes los accidentes, algunos de los cuales han provocado pérdidas humanas.

“El día de hoy convoqué a peatones, personas con discapacidad, ciclistas, en fin, quien ya está harto de esta situación, a que se reunieran aquí en la Plaza Regina para manifestarnos a favor del compañero que fue atropellado hoy en la avenida Lázaro Cárdenas por una unidad del IPAX”.

Los inconformes cerraron la calle Juan de la Luz Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, donde también reclamaron una mejor infraestructura y la armonización de la Ley de Movilidad en Veracruz.

“Mencionaba en un video de convocatoria que bueno, más allá de la importancia que tiene que haya sido una institución pues de seguridad la que se ve involucrada en este hecho, es una cuestión más bien de un síntoma que se está agravando cada vez más, no solamente en nuestra ciudad, sino en varias ciudades de México”.

Juan Morales también consideró que las obras urbanas se centran en el automóvil, ignorando el transporte público y la movilidad peatonal.

Añadió que se exige que las autoridades estén capacitadas y comprometidas para mejorar la infraestructura y la educación vial, enfrentando el problema del tráfico en la ciudad.

“Se necesita pues un plan completo y pues para que las autoridades también tengan un marco jurídico es urgente que se armonice ya la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual tiene un rezago de más de dos años en el Estado de Veracruz. La iniciativa ya está en el Congreso del Estado, la están promoviendo agrupaciones como la Coalición de Movilidad Segura Veracruz y sin embargo pues se nos han dado largas”, agregó.

El ciclista fue arrollado por la patrulla del IPAX en la colonia 7 de Noviembre sobre el carril de la avenida Lázaro Cárdenas que comunica hacia el municipio de Banderilla. El percance ocurrió en la esquina con la calle Alejandro García, frente al motel Paraíso. Tras el impacto, la bicicleta quedó atrapada bajo la unidad oficial, lo que generó alarma entre automovilistas y vecinos que presenciaron el hecho.

El lesionado recibió atención inmediata por parte de paramédicos de la agrupación Código Bravo, quienes le brindaron primeros auxilios en el lugar. Posteriormente fue trasladado a un hospital de la capital para descartar fracturas y atender posibles lesiones en una de sus piernas.

El ciclista circulaba en su carril cuando fue alcanzado por la patrulla, lo que provocó su caída al pavimento junto con su bicicleta, la cual terminó debajo del vehículo oficial y quedó prácticamente inservible.