EU sanciona a ocho mexicanos y 12 empresas vinculadas a Los Chapitos

octubre 6, 2025

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas vinculadas a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, acusados de suministrar precursores químicos para la producción de fentanilo.

Entre los sancionados destacan los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, propietarios de la empresa Sumilab, quienes presuntamente operan bajo la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que “más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo“, señalando que el presidente Donald Trump ha priorizado “detener el flujo mortal de drogas hacia nuestro país” como asunto de seguridad nacional.

Las sanciones incluyen el bloqueo de todos los activos en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con personas o empresas estadounidenses.

La medida representa el segundo golpe contra el Cártel de Sinaloa en tres semanas, luego de las sanciones previas contra la facción de Los Mayos.

El comunicado detalla que, tras sanciones anteriores en 2023, la familia Favela López retiró la señalización de Sumilab pero mantuvo su participación en el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo, utilizando empresas como Agrolaren, Favelab y Storelab como fachadas.