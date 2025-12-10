EU repatria a 14 mexicanos condenados por delitos federales

diciembre 10, 2025

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó este martes el traslado de 14 ciudadanos mexicanos condenados por diversos delitos. Los prisioneros fueron transferidos bajo el Tratado Internacional de Traslado de Prisioneros.

La Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ realizó la entrega de los condenados por cargos federales a México el pasado viernes. Cada recluso enfrentaba cargos por delitos como narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego o ambos.

Los 14 prisioneros habían solicitado el traslado para cumplir el resto de sus condenas en territorio mexicano. La autorización fue aprobada por ambos gobiernos conforme al acuerdo bilateral, informaron mediante un comunicado.

El programa exige requisitos de elegibilidad para que los prisioneros extranjeros puedan ser trasladados a su país de origen y quedar bajo custodia federal o estatal. Estados Unidos mantiene tratados con más de 85 países.

A su vez, tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas regresaron a suelo americano para cumplir sus penas restantes, que oscilan entre 22 meses y cuatro años y medio.