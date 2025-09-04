EU publica la ‘primera parte’ del caso Epstein; son 33 mil páginas

septiembre 4, 2025

La Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo pública este martes una primera entrega de más de 33 mil páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el fallecido magnate condenado por abusos sexuales, que fueron suministrados por el Departamento de Justicia.

La publicación, catalogada como la primera de una serie, se produce luego de acuerdos políticos para transparentar los archivos.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma, el republicano James Comer, anunció que “hay más documentos en camino”, sin embargo, la revelación ha generado críticas inmediatas sobre la profundidad real de la transparencia prometida.

El representante Ro Khanna, de California, afirmó que “menos del 1 % de los archivos ha sido publicado” y acusó al Departamento de Justicia de obstruir el proceso.

De las 333 mil 295 páginas publicadas, se estima que solo el 3 % contiene información nueva, mientras que el resto ya era de dominio público. Este dato contrasta con las expectativas generadas en torno a la desclasificación, especialmente entre los seguidores del expresidente Donald Trump, quien durante su campaña electoral prometió publicar una supuesta lista de clientes del magnate, promesa que hasta ahora no se ha materializado.

En julio, el Departamento de Justicia había afirmado que no se publicaría más información sobre el caso.