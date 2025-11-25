EU lanza Misión Génesis para acelerar investigación con IA
noviembre 25, 2025
El Gobierno de Estados Unidos lanzó la Misión Génesis, una iniciativa nacional para crear una plataforma de experimentación con inteligencia artificial que conecte supercomputadoras, datos federales y laboratorios con el fin de acelerar descubrimientos científicos en energía, medicina y seguridad.
La propuesta se presenta como un esfuerzo ambicioso para reducir drásticamente los tiempos de investigación mediante la integración de datos históricos del gobierno, modelos de IA especializados y sistemas automatizados que puedan probar hipótesis científicas a gran escala; algunos analistas la enmarcan además en la competencia tecnológica global con China.
El lanzamiento incluyó un decreto ejecutivo que asigna responsabilidades concretas al Ejecutivo y al Departamento de Energía para diseñar y poner en marcha la infraestructura necesaria, con la meta de transformar flujos de trabajo científicos y acelerar la validación de resultados experimentales mediante agentes de IA y modelos de base científica.
En lo operativo, la propuesta plantea la creación de una plataforma de experimentación que conecte supercomputadoras, conjuntos de datos federales, laboratorios nacionales y centros académicos, permitiendo a investigadores públicos y privados colaborar en entornos controlados y reproducibles para impulsar descubrimientos en áreas estratégicas como energía y seguridad nacional.