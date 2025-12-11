EU incauta buque petrolero frente a costas de Venezuela

diciembre 11, 2025

Estados Unidos incautó un gran buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela en una operación militar que Washington vincula a una red ilícita de transporte de crudo, Caracas calificó la acción de piratería y el caso abre disputas legales y diplomáticas.

El barco fue identificado como Skipper, un VLCC (Very Large Crude Carrier) con historial de irregularidades, y en su último viaje habría cargado 1.1 millones de barriles de crudo pesado Merey con destino a Cuba.

La Casa Blanca describió la incautación como dirigida contra una red ilícita de transporte de petróleo y el presidente estadounidense calificó el hecho como la toma del “petrolero más grande jamás incautado”, sin ofrecer inicialmente todos los detalles sobre propiedad o destino final del cargamento.

Desde Caracas la acción fue denunciada como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”, lo que elevó la tensión bilateral.

Reportes de rastreo y análisis periodísticos indican que el buque habría estado transmitiendo posiciones AIS falsificadas durante la operación de carga, una práctica que dificulta la trazabilidad y alimenta sospechas sobre maniobras para ocultar el origen o destino del crudo, además, fuentes señalan que la embarcación forma parte de una flota con historial de irregularidades en rutas y documentación.

Funcionarios estadounidenses, incluida la fiscal general, han vinculado el barco y su red operativa con actividades que, según Washington, apoyan a organizaciones señaladas por Estados Unidos.