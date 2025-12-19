EU habilita portal para consultar los archivos de Epstein

diciembre 19, 2025

El Departamento de Justicia de Estados Unidos activó un portal para consultar cientos de miles de archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, cumpliendo con la fecha límite legal para divulgar información no clasificada del caso.

El portal incluye una barra de búsqueda y acceso directo a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material bajo la Ley de Libertad de Información y documentación publicada por el comité de supervisión de la Cámara Baja.

Inicialmente reacio, el presidente Donald Trump firmó la ley tras el respaldo legislativo. En los archivos aparece mencionado varias veces; quien dijo cortar relaciones con Epstein en 2004, antes de las primeras acusaciones de abuso sexual.

La documentación supera los 300 gigas y abarca archivos del FBI, deliberaciones de la Fiscalía General de Pam Bondi y materiales de la investigación del gran jurado que imputó al magnate financiero en 2019.

La polémica se reavivó en julio tras el anuncio de que no se publicaría más información sobre una supuesta lista de clientes, lo que motivó a exigir la publicación total de los archivos, como prometió el mandatario.

El acceso a los documentos permite a la sociedad revisar la trama de la investigación y conocer los vínculos y detalles que rodearon el caso de Jeffrey Epstein, en un contexto de exigencia de transparencia y rendición de cuentas.