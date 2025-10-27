EU frustra envío de 400 armas a cárteles mexicanos

octubre 27, 2025

Agentes estadounidenses decomisaron 400 armas que pretendían ser introducidas de contrabando a México. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó el operativo mediante sus redes sociales.

“Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México y arrestaron a los responsables.”, señaló el funcionario.

El hallazgo ocurrió en Laredo, Texas, cuando oficiales de Aduanas detectaron irregularidades en dos remolques. Una inspección secundaria reveló compartimentos ocultos con rifles, cargadores y municiones.

Los responsables, identificados como Emilio Ramírez-Cortez y su hijo Edgar Ramírez-Díaz, fueron arrestados por contrabando de armas. El primero es residente permanente legal y el segundo ciudadano estadounidense.

Funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) señalaron que las armas estaban destinadas a cárteles mexicanos. Ambos detenidos enfrentan cargos federales y permanecen bajo custodia.

El operativo se realizó el 23 de octubre cuando los vehículos se dirigían hacia México. El arsenal incluía armas de diversos calibres y miles de cartuchos. La investigación continúa y podrían presentarse cargos adicionales.