EU ataca lancha “con drogas” frente a costas de Venezuela

octubre 3, 2025

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó de un nuevo ataque contra una lancha que supuestamente transportaba droga con cuatro tripulantes a bordo. El Ejército estadounidense los mató, según el jefe del Pentágono, en aguas del Caribe, “frente a las costas de Venezuela”.

Se trata del cuarto ataque de este tipo desde que Estados Unidos empezó a principios de septiembre con estas operaciones militares extrajudiciales, para las que las autoridades no han pedido autorización previa al Congreso.

El funcionario aseguró que las órdenes partieron del presidente Donald Trump. También, que la embarcación pertenecía a una de las “organizaciones terroristas designadas” por el Departamento de Estado −lista en la que Washington incluyó en febrero a Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano− y que navegaba en el “área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”.

Según Pete Hegseth, “cuatro narcoterroristas” viajaban “a bordo” y “murieron en el ataque”. “El barco transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar” al “pueblo” estadounidense. “¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense!”.

A los pocos minutos después, Trump reprodujo en su red social, Truth, el mismo video difundido por Pete Hegseth, en el que se ve el momento en el que la lancha salta por los aires. Asimismo, dijo que “iba cargada con suficientes drogas para matar a entre 25 mil y 50 mil personas”. Sin dar pruebas de ello.

El ataque desvelado este viernes llega después de que los medios estadounidenses informaran del envío de una carta al Congreso de Estados Unidos. En ella, Trump comunicaba que el país ha entrado en una guerra “no internacional” con los carteles de la droga, a cuyos miembros considera “combatientes ilegales”.