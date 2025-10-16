EU anuncia multa de 5 mil dólares a migrantes ilegales

octubre 16, 2025

La Embajada de Estados Unidos en México anunció el miércoles 15 de octubre la implementación de una multa de 5 mil dólares, aproximadamente 92 mil 300 pesos mexicanos, para toda persona que cruce ilegalmente la frontera, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

El portavoz de la embajada estadounidense, David Arizmendi, declaró en un video difundido en redes sociales que “se aplicará una nueva multa de 5 multa dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos”, advirtiendo que “si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias“.

El anuncio ocurre en un contexto donde, según reportó la Cancillería mexicana el pasado 22 de agosto, los encuentros con migrantes en la frontera estadounidense disminuyeron un 91% entre octubre de 2024 y agosto de 2025, pasando de 3 mil 640 a 285 casos.

Esta medida se complementa con el anuncio simultáneo de una tarifa de mil dólares para nuevos beneficiarios del ‘parole’, el permiso de residencia temporal concedido por razones humanitarias urgentes.

El Departamento de Seguridad Nacional especificó que el cargo aplicará “para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción”, excluyendo únicamente casos como emergencias médicas o asistencia a funerales.