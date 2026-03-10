Estudiantes toman bachillerato “Joaquín Ramírez Cabañas” por denuncias de acoso sexual contra docente

marzo 10, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Estudiantes y familiares de víctimas bloquearon el acceso a la escuela de bachilleres “Joaquín Ramírez Cabañas” en Coatepec, la mañana de este martes, en protesta por la reincorporación de un profesor de inglés señalado por presunto acoso sexual contra menores de edad.

De acuerdo con Joselyn, hermana de una de las víctimas, el conflicto se originó en noviembre del año pasado cuando se abrió un oficio interno por el acoso del profesor de inglés hacia una alumna que en ese entonces tenía 15 años.

A pesar de que la institución se había comprometido a retirar al docente, los alumnos y personal administrativo reportaron que el viernes pasado el profesor regresó a impartir clases. Este hecho provocó la indignación de la comunidad estudiantil, quienes decidieron cerrar el plantel para exigir una solución definitiva.

La denunciante detalló que el docente presuntamente utilizaba su posición para obtener los números personales de las alumnas y enviarles mensajes inapropiados. Entre las acusaciones más graves destacan: invitaciones a solas fuera de la escuela (incluyendo una invitación a rentar un Airbnb); abordar a alumnas en su vehículo particular a las afueras del plantel; presiones psicológicas y manipulación, utilizando supuestos diagnósticos de TDAH para justificar su insistencia en comunicarse con las menores.

«No podemos tener niños y niñas expuestos a este tipo de personas con este tipo de patrones», sentenció Joselyn durante la entrevista.

Además, mencionó que tras difundirse el caso en redes sociales, han surgido testimonios de otras jóvenes de distintas instituciones que aseguran haber sido víctimas del mismo profesor bajo esquemas similares.

Aunque el director del plantel afirmó de forma verbal que el docente ya fue retirado, los manifestantes exigen un documento oficial firmado por las autoridades de la Secretaría de Educación que garantice la baja definitiva del profesor.

Actualmente existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, los familiares acusan lentitud en el proceso. Los estudiantes han advertido que el paro de labores continuará de manera indefinida hasta que reciban una respuesta por escrito y se garantice la seguridad de las y los alumnos.