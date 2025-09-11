Veracruz, sexto lugar nacional con más acoso sexual

septiembre 11, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Veracruz ocupa el sexto lugar a nivel nacional con más casos registrados de acoso sexual, durante el primer año del sexenio federal.

De acuerdo con la agencia de datos TResearch, el Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León concentran el 46 por ciento de los casos de acoso sexual en todo el país.

En el Estado de México registró mil 708 casos, Ciudad de México 970, Nuevo León con 498 casos. Se trata de las tres entidades con más acoso sexual.

Le siguen Querétaro con 486, Coahuila con 327, Veracruz con 292, Guanajuato con 276 y Puebla con 261

A nivel nacional se habla de 6 mil 832 casos de acoso sexual en la administración federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En Aguascalientes y Tabasco son las únicas entidades donde no se reportó ni un caso de acoso sexual.