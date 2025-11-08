Esto fue lo que ocurrió en desalojo violento de Totalco en junio de 2024

Esto fue lo que ocurrió en desalojo violento de Totalco en junio de 2024

noviembre 8, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— Después de dos meses que entregó la recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, por el desalojo violento de la manifestación en las inmediaciones de granjas Carroll en junio del 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) subió la versión pública de la cronología y los hechos de violencia en los que participaron los elementos de la extinta Fuerza Civil.

En el documento que es público en el portal de la CEDHV, – y que la SSP aceptó, se acredita que elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil realizaron uso excesivo, arbitrario y desproporcionado de la fuerza contra habitantes de la localidad de San Antonio Limón Totalco, en Perote, durante el operativo del 20 de junio de 2024.

En la recomendación se acredita que se violaron los derechos: a la integridad personal y el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En el operativo se dio el asesinato de los hermanos Jorge y Alejandro Cortina de manos de policías estatales.

El organismo gubernamental menciona la muerte de los dos hermanos, pero no incluye a su familia como víctimas por el uso de la fuerza excesiva de los policías estatales. Dentro del operativo desalojo participaron al menos 128 efectivos -que portaban armas, escudos y toletes, contra un grupo de 40 hombres que llevaban machetes y palos.

En la relatoría de la recomendación el organismo documentó golpes, amenazas, detenciones irregulares, disparos contra civiles, ingreso a domicilios sin orden judicial y el uso de granadas de gas, acciones que dejaron personas lesionadas —incluidos adultos mayores, mujeres y un campesino— además del reporte inicial de dos civiles fallecidos.

Una de las últimas recomendaciones que firmó Namiko Matzumoto, hoy comisionada de Víctimas del Gobierno del Estado, relata que la investigación se inició de oficio, tras la circulación de videos y publicaciones periodísticas que mostraban a policías ingresando a viviendas y agrediendo a pobladores que reclamaban afectaciones ambientales en la región.

“Golpearon a ancianos, mujeres y jóvenes”, relatan habitantes

Testimonios citados por la CEDHV refieren que agentes de la SSP y Fuerza Civil agredieron a manifestantes que se encontraban desarmados y realizando una protesta pacífica. Entre las víctimas se encuentran:

Justo Soto García , adulto mayor con fractura nasal y golpes en el rostro.

, adulto mayor con fractura nasal y golpes en el rostro. Guadalupe Serrano , de 81 años, esposado y lesionado.

, de 81 años, esposado y lesionado. Bernardina Demetrio y Arely Hernández , amenazadas dentro de una vivienda.

y , amenazadas dentro de una vivienda. Guillermo Zamora, campesino golpeado mientras pastoreaba animales.

Una mujer identificada como V1 declaró que los policías dispararon hacia un grupo que corría hacia las vías del tren, rozándole un proyectil en la pierna.

Videos muestran allanamientos y disparos desde patrullas

La Comisión cuenta con videograbaciones en las que se aprecia a elementos disparando desde la batea de una patrulla y dentro de un domicilio, sin motivo aparente.

Aunque la SSP negó estas acciones, sus propios grupos operativos admitieron haber accionado armas para “repeler agresiones”, luego de que -aseguraron- los pobladores habrían disparado, versión que rechazaron elementos de la Guardia Nacional, el IPAX y autoridades municipales.

Una integrante de la Guardia Nacional fue captada intentando impedir que agentes estatales golpearan a un adulto mayor.

Según los datos recabados por la CEDH, un grupo de policías acudió a la carretera federal 140, a la altura del poblado de Totalco en Perote, frente a las Granjas Carroll, con la idea de llevarse a uno de los participantes de la manifestación -que tenían identificado como líder de grupo- pues el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla quería hablar con él, no obstante, los pobladores no les permitieron subirlo a la patrulla.

“Los agentes de la Guardia Nacional señalaron que a las 11.30 horas del 20 de junio de 2024 arribaron dos unidades de la Fuerza Civil de Veracruz, cuyos agentes trataron de llevarse por la fuerza a un ciudadano […] manifestando […] que el Secretario de Seguridad Pública quería hablar con él. Al no poder aprehenderlo, en virtud de la oposición de la ciudadanía, se retiraron indicando que “regresarían con [más] apoyo”, relata el documento.

Una hora y media más tarde se presentaron un centenar de policías portando equipos antimotín -escudo y bastón PR-24-, granadas de humo31 y armas de fuego cortas y largas.

Según los datos que proporcionó la SSP se comisionó a 83 elementos de la Policía Estatal y 41 agentes de la extinta Dirección General de la Fuerza Civil para acudir al bloqueo de la Carretera Federal a la altura del poblado de Totalco, Ver, es decir, se envió a 124 policías operativos a dispersar a poco más de 40 manifestantes.

La versión de los pobladores y elementos de la Guardia Nacional -que llegaron a brindar apoyo ante el cierre de la vialidad, en tanto llegaban las autoridades estatales- es que, al arribo a la comunidad de Totalco, los policías estatales agredieron a la población, “sin diálogo alguno, lanzando granadas de humo y accionando sus armas de fuego en contra de los civiles, agrediendo a golpes a las personas manifestantes”.

El organismo resolvió que:

La SSP no agotó los niveles mínimos de uso de la fuerza.

de uso de la fuerza. La actuación policial fue indiscriminada , desproporcionada y no obedeció a estándares internacionales.

, desproporcionada y no obedeció a estándares internacionales. Hubo violaciones al derecho a la vida, integridad personal y seguridad jurídica .

. Se vulneraron también derechos de mujeres a una vida libre de violencia.

La CEDHV emitió medidas obligatorias de reparación integral, garantías de no repetición y capacitación al personal policial.

La SSP deberá determinar si acepta o rechaza la recomendación.