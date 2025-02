Este jueves se nombrará Concejo Ciudadano en Texistepec

febrero 24, 2025

Xalapa, Ver. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro confirmó que este jueves se someterá a votación el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra a un concejo ciudadano en el municipio de Texistepec.

En entrevista, en el marco de la conmemoración por el día de la Bandera, la morenista explicó que si bien el alcalde no ha renunciado, se desintegró el cabildo, por lo que se tiene que nombrar a un grupo de ciudadanos para que se haga cargo de la administración pública.

A inicio del mes de febrero, el alcalde de Texistepec, Víctor Manuel Sánchez Florentino, dio a conocer la renuncia del regidor primero, Eduardo Parra Domínguez; la regidora segunda, Suri Sarai Pérez Flores; y la síndica, Margarita Sánchez Castillo.

La presidente del Congreso había anunciado que el 20 de febrero se realizaría una sesión para nombrar al Concejo Ciudadano, pero la reunión de trabajo se cambió para el 27 de febrero.

“Yo les dije que la semana pasada, pero no estuvimos en condiciones, se quisieron analizar varias posibilidades porque eso es lo que no había ocurrido en estas condiciones y también porque no queríamos que hubiera error ahí y queríamos escuchar como a las otras partes, las que no habían renunciado y todo esto, pero ya ahora sí, ya el jueves va a estar saliendo ese tema.

“Lo que poníamos ahí sobre la mesa es, pues es que si tienes, si te falta la mitad de tu cabildo ya no hay ayuntamiento, o sea, por eso tampoco se le ha dado trámite a las renuncias hasta que no hubiera ya una resolución”, explicó la diputada.

Dijo que se atrasaron en la presentación del acuerdo, pues están haciendo la revisión legal para no cometer algún error o dejar un mal precedente en la toma de decisiones.

Dijo que las renuncias de los regidores y suplentes se trató de un movimiento político, ya sea porque van a campaña o apoyarán a alguien más ante la renovación de las alcaldías.

“A nosotros lo que nos toca es revisar las herramientas legales y asegurar que no cometamos alguna cuestión ilícita (…) estamos ante un proceso electoral y tenemos, no, en muchos municipios renuncia tras renuncia de ediles que ya se quieren otra vez ir a buscar alguna candidatura o quieren ir a apoyar algún candidato o candidata. O sea, no es la excepción, lo que ocurrió ahí es que se juntaron varios, ¿no?, que no es un cabildo muy grande y ambos decidieron irse”, dijo.