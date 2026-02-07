Eslovenia busca prohibir redes sociales a menores de 15 años

febrero 6, 2026

El Gobierno de Eslovenia prepara un proyecto de ley que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años, incluidas plataformas como TikTok y Snapchat, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes.

El viceprimer ministro esloveno, Matej Arcon, informó que antes de presentar formalmente la iniciativa, el Ministerio de Transformación Digital y un grupo de expertos analizarán las bases legales y técnicas de la medida.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en los menores. En diciembre pasado, Australia aprobó una prohibición similar para usuarios menores de 16 años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió examinar la posibilidad de fijar una edad mínima para el uso de redes sociales en toda la Unión Europea y anunció la creación de un panel de expertos.

Además, en noviembre pasado el Parlamento Europeo invitó a los Estados miembros a considerar una edad mínima de 16 años para el uso autónomo de estas aplicaciones, en una recomendación de carácter no vinculante.

Por su parte, el gobierno esloveno espera que la iniciativa de poner un límite de edad avance en los próximos meses y se convierta en una de las normativas más estrictas de la región en materia de protección digital infantil.